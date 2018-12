Beweisen, dass sie auch ohne Topscorerin Nadine Gaupel Landesliga-Format besitzen, müssen am Samstag Arminia Ochtrups Basketballerinnen. Gegner im letzten Spiel des Jahres ist die Drittvertretung der Citybaskets Recklinghausen.

„Ich erwarte von den Gästen eine aggressive Deckung und viel Aktion unter den Brettern“, so SCA-Trainer Thomas Oeinck. Er selbst setzt auf ein 4-1-System, das am besten geeignet sei, um den Ausfall von Gaupel zu kompensieren. Die Position unter dem Korb soll im Rotationsprinzip vergeben werden. Lara Goldenstein, Lisa Popanski oder Nele Kockmann bieten sich dafür an.

Im Vergleich zur jüngsten 40:69-Niederlage in Wulfen steht Aufbauspielerin Kathrin Fontein wieder zur Verfügung.