Das dritte Auswärtsspiel in Folge hat der FC Twente aus Enschede in der zweiten niederländischen Fußball-Liga gewonnen: Das Team setzte sich in einer schwachen Partie beim SC Cambuur mit 1:0 (0:0) durch. „Das bestmögliche Ergebnis“, freute sich Twente-Trainer Marino Pusic, der jedoch gestand: „Vom Spielverlauf her wäre ein Unentschieden gerechter gewesen.“

In der ersten Hälfte gelang den Enschedern kein einziger Schuss auf das Cambuur-Tor. „Wir haben schlampig gespielt“, befand Pusic, der in der 19. Minute sah, wie die Hausherren die Chance zum 1:0 vergaben: Kevin van Kippersluis tauchte alleine vor dem Twente-Kasten auf, scheiterte aber an Torhüter Joel Drommel.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit stellte Pusic sein System um und brachte mit Jari Oosterwijk einen zweiten Mittelstürmer. Seine Maßnahme hatte Erfolg, denn nach der Pause übernahmen die Gäste das Kommando, ohne aber überzeugend zu spielen. Javier Espinosa setzte seinen Schuss aus 20 Metern am Pfosten vorbei (51.).

Ebenfalls aus größerer Distanz probierte es Aitor in der 61. Minute – allerdings mit mehr Erfolg: Der Spanier zog von rechts nach innen, dann mit seinem starken linken Fuß ab und traf aus 22 Metern zum 1:0. „Er hat heute Abend seine Klasse bewiesen“, lobte Pusic den Torschützen.

Den knappen Vorsprung brachten die Enscheder in der Schlussphase ohne größere Probleme über die Zeit, denn ein harmloser Schuss von Cambuurs Karim Rossi (85.) war die einzig halbwegs gefährliche Szene der Hausherren.

Pusic bekräftigte nach dem Abpfiff, dass sein Team den Schwung aus den Auswärtspartien mitnehmen möchte: „Wir wollen nun unbedingt die folgenden beiden Heimspiele gewinnen und den Zuschauern zuhause endlich auch wieder Siege schenken“, sagte er.

Am Dienstag geht es für die Enscheder im Pokal weiter. Im Achtelfinale erwarten sie den RKC Waalwijk (Anstoß: 19.45 Uhr).

FC Twente Enschede: Drommel – Nacho, Bijen, Schenk, Ricardinho – Brama, Espinosa (90. Hölscher), Smith – Aitor, Boere (86. George), Zekhnini (46. Oosterwijk).

Tor: 0:1 Aitor (61.).