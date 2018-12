Ochtrup -

Der SC Arminia Ochtrup ist in der Bezirksliga so etwas wie das Team der Stunde. Mit 62:49 besiegte das Mannschaft von Spielertrainer Damira Bradara jetzt den TV Emsdetten II. Damit haben die Töpferstädter in der Tabelle die Fährte des Führungsduos aufgenommen.