Am Samstag (22. Dezember) ermittelt die Tischtennisabteilung des SC Arminia Ochtrup wieder ihre Vereinsmeister. Im Anschluss findet die Weihnachtsfeier statt.

Nach einer anstrengenden Hinrunde soll vor allem der Spaß im Vordergrund stehen. Darum hofft das Organisationsteam wieder auf zahlreiche Hobbyspieler aus dem Familien- Freundes- und Elternkreis, denn von den Herren-A- bis zur Hobbykonkurrenz findet sich für jeden ein passendes Teilnehmerfeld. Besonderes interessant ist immer der Doppelwettbewerb, bei dem die Paarungen ausgelost werden und somit viele spannende Spiele und kuriose Ergebnisse garantiert sind.

Die Weilauthalle ist ab 13.30 Uhr geöffnet, das Turnier für alle Schüler und Jugendlichen beginnt um 14.30 Uhr, die Erwachsenen starten etwa um 15 Uhr. Für das leibliche Wohl ist sowohl am Nachmittag als auch am Abend bei der anschließenden Weihnachtsfeier bestens gesorgt. Zuschauer sind willkommen, und auch kurzentschlossene Aktive können sich einfach vor Ort (bis 14 Uhr) noch anmelden. Direkt im Anschluss an die Siegerehrungen geht es zum gemütlichen Ausklang über.