Ohne gute Trainer, keine guten Spieler“ ist das Credo bei den Handballern von Arminia Ochtrup. Aus diesem Grund haben sich die Übungsleiter des SCA am Samstag fortgebildet. Als Referenten konnten Manfred Wiggenhorn (Spiel- und Schiedsrichterwart) und Christian Woltering (Jugendwart) Alpár Jegenyés gewinnen.

Der Ungar, der 1980 mit der Nationalmannschaft seines Landes bei den Olympischen Spielen in Moskau den vierten Platz belegte, fungiert beim Handballkreis Euregio-Münsterland als Lehrwart. In dieser Funktion ist der Diplomsport- und Handball-Lehrer auch für die Ausbildung der Trainer zuständig. In Praxis (mit der männlichen D-Jugend der Arminen) und Theorie gab Jegenyés sein Wissen an die Ochtruper weiter.

Dass zahlreiche Coaches aus dem Jugend- und dem Nachwuchsbereich das Angebot zur Fortbildung annahmen, freute Woltering sehr. „Das war jetzt das erste Mal, dass wir sowas gemacht haben. Die Resonanz war richtig gut, wir werden das fortführen. Das soll eine fortlaufende Geschichte mit drei, vier Einheiten im Jahr werden. Vielleicht gibt es im Januar schon die nächste“, stellte der Jugendwart in Aussicht. Dann vermutlich wieder mit dem in Emsdetten wohnhaften Jegenyés. „Die Nähe und die Qualität passen einfach“, begründete Woltering.