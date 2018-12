Der FC Twente Enschede hat das Abstiegsjahr 2018 mit einer Galavorstellung beendet: In der zweiten niederländischen Fußball-Liga schlug der Club NEC Nijmegen mit 2:0 (1:0). „Wir haben ein ganz tolles Spiel gemacht“, freute sich Trainer Marino Pusic über den Auftritt seines Teams.

Vier Heimniederlagen hatten sich die Enscheder bislang in dieser Saison geleistet, doch gegen NEC waren sie drückend überlegen und holten verdient die drei Punkte. „Ich hoffe, dass wir das nun in der Rückrunde fortsetzen können“, meinte Pusic.

Bereits im ersten Durchgang waren die Verhältnisse in der „Grolsch Veste“ klar: Twente machte das Spiel, von den Nijmegenern kam fast gar nichts. Mit einer tollen Einzelaktion sorgte Rafik Zekhnini für das verdiente 1:0 (30.): Er schnappte sich auf Höhe der Mittellinie den Ball, ließ drei Gegenspieler stehen und vollendete sein Solo mit einem Schuss ins lange Eck.

Direkt nach Wiederanpfiff legten die Enscheder nach, als Jari Oosterwijk ebenfalls mit seinem Schuss in den Winkel ein schönes Tor erzielte (47.). „Alles war heute prima“, konnte Pusic das Spiel genießen.

Auch mit der 2:0-Führung im Rücken ließen die Enscheder nicht locker und erspielten sich in der zweiten Hälfte zahlreiche Möglichkeiten, die sie jedoch ungenutzt ließen. Am Ende durfte die Mannschaft, die vor wenigen Wochen nach der 2:5-Heimspiel-Pleite gegen Jong Ajax noch ausgebuht wurde, eine Ehrenrunde durch das Stadion drehen und sich feiern lassen. „Schade, dass jetzt Winterpause ist. Wir hätten gerne in dieser Form weitergemacht“, so Pusic.

Für die Enscheder steht am 13. Januar bei MVV Maastricht die nächste Ligapartie an.

Twente Enschede: Drommel – Nacho, Bijen, Schenk, Ricardinho – Brama, Espinosa (89. Boere), Smith (90. Roemeratoe) – Aitor, Oosterwijk, Zekhnini (81. George).

Tore: 1:0 Zekhnini (30.), 2:0 Oosterwijk (47.).