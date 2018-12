Unmittelbar vor dem Jahreswechsel haben die Ochtruper Handballer eine wichtige Planstelle für die Saison 2019/20 besetzt. Trainer Heinz Ahlers verständigte sich jetzt mit dem Vorstand des SC Arminia auf eine weitere Zusammenarbeit.

Der 66-Jährige hatte die Ochtruper vor etwas mehr als zwölf Monaten als Abstiegskandidat übernommen, aktuell liegt die Mannschaft mit 17:7 Punkten auf Rang fünf und damit in Reichweite zu den Spitzenteams.

„Das ist eine sehr gute Platzierung. Mit seiner Art sorgt Heinz für ein positives Mannschaftsgefüge. Außerdem bindet er die Talente aus der A-Jugend in Spiel und Training ein. Wir sind mit seiner Arbeit sehr zufrieden“, betonte Abteilungsleiter Reinhard Stücker.

Ahlers hatte sich nach dem letzten Punktspiel des Jahres, einem 36:22-Heimsieg gegen die Ibbenbürener SV, etwas Bedenkzeit erbeten. Der pensionierte Lehrer hat seinen Lebensmittelpunkt inzwischen nach Osnabrück verlegt und muss daher längere An- und Abfahrtszeiten zu den Einheiten und den Spielen in Kauf nehmen. „Der Aufwand ist dadurch sicherlich größer geworden, aber ich sehe, dass sich die Mannschaft toll entwickelt. Wir sind auf dem richtigen Weg, uns bietet sich eine sehr gute Perspektive, und ich habe meinen Spaß. Jetzt hoffe ich, dass das Team auch in der kommenden Saison so zusammenbleibt“, guckt Ahlers schon in die Zukunft.

Am 3. Januar (Donnerstag) nehmen die Arminen wieder das Training auf. Ahlers ist es wichtig, weiterhin die A-Jugendlichen zu inte­grieren. „Ich denke da zum Beispiel an Spieler wie Benedikt Wülker oder Lennart Engels“, so der Coach.

Am 13. Januar (Sonntag) geht es für den SCA mit dem Punktspielbetrieb weiter. Dann gastieren die Ochtruper beim BSV Roxel.