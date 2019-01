Als Ausrichter der 72. Westdeutschen Meisterschaften (20./21. Januar) stehen dem SC Arminia Ochtrup zwei Wildcards zur Verfügung. In der Damen-Konkurrenz geht der Startplatz an Celine Weitkamp, bei den Herren kommt Christopher Ligocki in den Genuss einer Teilnahme. Während die Entscheidung zugunsten Weitkamps laut Abteilungsleiter Timo Scheipers alternativlos war, wurde das Ticket bei den Herren zwischen den beiden NRW-Liga-Akteuren Nils Dinkhoff und Ligocki ausgelost. Die übrigen Spieler der ersten Mannschaft verzichteten, Amin Nagm hatte sich als Dritter der Bezirksmeisterschaft als Nachrücker qualifiziert. Am Start ist mit Henning Zeptner zudem ein weiterer Ochtruper. Für den TTC Grün-Weiß Bad Hamm spielend vertritt er die Farben den Tischtennis-Bezirk Arnsberg. -mab-