Aktuell ist der FC Schwarz-Weiß Weiner nur die dritte Kraft in Och­trup. Mit dem festen Vorsatz, daran etwas zu ändern, geht der Fußball-B-Ligist in die zweite Saisonhälfte.

„Natürlich ist es schöner, wieder die Derbys gegen die ersten Mannschaft des FSV und der SpVgg zu spielen, aber dafür müssen wir erstmal wieder aufsteigen“, weiß Trainer Florian Dudek. Die Chancen, in das Kreisoberhaus zurückzukehren, stehen nicht schlecht. Zwei Punkte beträgt der Vorsprung auf den Tabellenzweiten Vorwärts Wettringen II, satte elf Zähler trennen die Ochtruper vom Rangdritten SV Burgsteinfurt II.

„Dass die Tabelle so aussieht, damit hätten wir nicht gerechnet“, gibt Dudek zu. Schließlich wisse man zu Saisonbeginn nie so genau, wie stark die Konkurrenz wirklich sei. Anscheinend ist die – mit Ausnahme der Wettringer – nicht gut genug, um den Weiner-Express zum Entgleisen zu bringen. 14 Siege und nur zwei Niederlagen dokumentieren die Überlegenheit des Spitzenreiters. „Noch ist nichts entschieden“, stellt Dudek klar, fügt aber auch an: „Einen der ersten beiden Plätze sollten wir uns aber nicht mehr nehmen lassen.“

Mit dem Ziel, konstanter zu spielen und die Abwehr sattelfester zu machen, ging Dudek in seine zweite Amtszeit bei den Schwarz-Weißen. Beide Vorhaben sind in die Tat umgesetzt worden. Vor allen die Defensive steht (nur sieben Gegentore). Das ist nicht zuletzt der Verdienst eines Trios: Torwart Lukas Asbrock sowie die beiden Innenverteidiger Gerrit Löcker und Frank Lenfert haben keine Minute verpasst. Kapitän Lenfert hinterließ mit seinen zehn Toren auch offensiv Eindruck.

„Der Kader ist richtig breit aufgestellt. Wir können Ausfälle ohne Qualitätsverlust kompensieren“, betont Dudek. Dass Michael Möllers seit Saisonbeginn wieder für seinen Heimatverein aufläuft, ist so etwas wie der X-Faktor. Vom Bezirksligisten Vorwärts Epe zurückgekommen, nahm der offensive Mittelfeldspieler gleich wieder die Rolle des Topscorers ein. Als enorm wichtig stuft Dudek zudem ein, dass die Neuzugänge wie Nils Weyring, Simon Tümler oder Daniel Bründer ganz schnell integriert worden sind.

Am 15. Januar beginnt für die Elf die Vorbereitung auf Teil zwei der Aufstiegsmission. Für Dudek, der gerade zum zweiten Mal Vater geworden ist, wird es eine besondere Rückrunde. Zum einen, weil es seine vorerst letzte als Übungsleiter sein wird, zum anderen, weil er zum zweiten Mal mit dem FC Schwarz-Weiß aufsteigen möchte.