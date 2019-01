Fortuna Düsseldorf schickt seine U 15 nach Ochtrup

Der Volksbankcup in Ochtrup wird seit mittlerweile 39 Jahren ausgespielt. Das renommierte Traditionsturnier in der Töpferstadt besticht auch am 27. Januar (Sonntag) wieder mit einem qualitativ hochwertigen Teilnehmerfeld. Zwar fehlen in diesem Jahr die ganz großen Namen wie Schalke 04, Borussia Dortmund oder der 1. FC Köln, doch dafür rücken andere Mannschaften aus den besten deutschen U-15-Ligen nach. Unter anderem Fortuna Düsseldorf, der augenblicklich Tabellendritte der Regionalliga West.

„Der Blick auf die Tabelle macht natürlich Spaß, aber die Ergebnisse stehen für uns nicht im Vordergrund. Wichtig ist, dass die Jungs sich gut weiterentwickeln“, stellt Christian Reischke klar. Der Sportwissenschaftler und A-Lizenz-Inhaber ist seit sieben Spielzeiten als hauptamtlicher Trainer für die Fortunen tätig. Auf das Turnier in Ochtrup freut sich der 32-Jährige schon. „Da bekommen wir die Gelegenheit, uns auch mal mit Mannschaften aus den anderen Regionalligen zu messen.“

Am Wochenende war das beim Turnier in Magdeburg der Fall. Einem guten ersten Turniertag folgte ein weniger guter zweiter, was gleichbedeutend mit dem Aus in der Zwischenrunde war. Allerdings trafen die Rheinländer dort auf den FC Schalke 04 und die TSG Hoffenheim, die am Ende auch den Wettbewerb für sich entschied. „Das war in Magdeburg die absolute Übermannschaft“, zieht Reischke den Hut vor den Badenern. Im Rahmen des Ochtruper Volksbankcups kommt es in der Vorrundengruppe B zu einem erneuten Vergleich mit der TSG. Zudem spielen die Düsseldorfer gegen den FC St. Pauli, Preußen Münster, die SF Lotte und den gastgebenden FSV Ochtrup.

Geografisch „eingekreist“ von den fußballerischen Schwergewichten aus Gladbach, Leverkusen und Köln muss sich die Fortuna im Rheinland beweisen. In puncto Talentsichtung und -förderung funktioniert das aktuell sehr gut. Mit Eray Isik läuft der drittbeste Torschütze der Liga für die Rot-Weißen auf. Der Stürmer gehört zum Aufgebot der türkischen U 15. Daniel Bunk zählt zu den vielversprechendsten deutschen Nachwuchskickern des Jahrgangs 2004. Der Mittelfeldspieler wurde zu Sichtungslehrgängen des DFB eingeladen. „Daniel ist eines der Top-Talente und bekommt viel Aufmerksamkeit anderer Vereine. Er bleibt aber bei uns“, freut sich Reischke über den Verbleib des Leistungsträgers.

Im Gegensatz zu unmittelbaren Konkurrenz verfügen die Düsseldorfer über kein Internat, das es ihnen ermöglicht, Talente von außerhalb zu verpflichten. „Unsere Jungs haben einen Anfahrtsweg von maximal 45 Minuten“, berichtet Reischke, der seiner Fortuna eine vielversprechende Zukunft voraussagt: „Bei uns im Verein tut sich was. Nicht zuletzt dadurch, dass die erste Mannschaft wieder in der Bundesliga spielt.“