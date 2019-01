Hallenfußball: Die C-Jugend-Kreismeisterschaft in Rheine

Ochtrup -

Was für eine Mannschaft! Die C-Junioren des FSV Ochtrup standen kurz davor, den Hallenkreismeistertitel zu gewinnen. Im Finale gegen den von der Papierform her übermächtigen Landesligisten FC Eintracht Rheine schnupperten die Töpferstädter an der Sensation, unterlagen aber unglücklich mit 1:3.