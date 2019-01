Bühne frei für Titelverteidiger 1899 Hoffenheim

Eines scheint im Vorfeld schon mal ganz klar zu sein: Wer am 27. Januar den Volksbankcup des FSV Ochtrup gewinnen will, der muss an der TSG 1899 Hoffenheim vorbei. Denn auch in dieser Saison stellen die Badener eines der besten U-15-Teams Deutschlands.

Drei Mal siegten die Hoffenheimer schon in der Töpferstadt, zuletzt bei den beiden jüngsten Auflagen. 2017 gab es einen 2:0-Finalsieg gegen RB Leipzig, vor zwölf Monaten wurde Werder Bremen im Endspiel mit 6:1 vom Platz gefegt. Und wenn die Ergebnisse des bisherigen Winters zurate gezogen werden, dann sind die 1899er schwer „hattrickverdächtig“.

Beim renommierten Pape-Cup in Magdeburg wurde an beiden Tagen hervorragender Sport geboten. Folglich nahmen die Hoffenheimer nach einem 8:0 im Finale gegen die SpVgg Greuther Fürth den Pokal mit in den Kraichgau. „Unglaublich, wie stark die sind. Die haben Borussia Dortmund mal eben 4:0 geschlagen“, schwärmte unter anderem Fortuna Düsseldorfs Trainer Christian Reischke von der Qualität der TSG-Talente.

Am vergangenen Wochenende teilte Trainer Wolfgang Heller seinen Kader auf. Eine Formation erreichte in Ilshofen das Viertelfinale (2:3 gegen Leipzig), die andere in Würzburg das Endspiel (6:7 nach Neunmeterschießen gegen Augsburg).

Genau so wird Heller am 27. Januar verfahren. Ein Teil spielt in Coburg, einer in Ochtrup. Wer wo aufläuft, wird noch entschieden. „Wir bilden jetzt kein Chef-Team und auch keine zweite Mannschaft. Die Stärke der beiden Truppen wird ausgeglichen sein“, kündigt der Coach an. Eines weiß er aber jetzt schon genau: „Die Jungs werden auf jeden Fall richtig Gas geben.“

Dass die ganz großen Namen wie Borussia Dortmund, Schalke 04, Bayer Leverkusen oder der 1. FC Köln in diesem Jahr nicht beim Volksbankcup starten, hat Heller mit Überraschung zur Kenntnis genommen: „Ich habe auch erstmal gedacht, was ist da denn passiert? Mal gucken, wie die Qualität sein wird.“

Heller selbst fehlt in Och­trup – wie in den Vorjahren auch. Er sichtet zeitgleich Spieler aus dem U-14-Bereich, die für die kommende Saison interessant sein könnten. Das Kommando hat demnach Co-Trainer Benjamin James inne. Das spricht für sich, denn der frühere nigerianische Nationalspieler führte die Hoffenheimer 2017 und 2018 zum Turniersieg. Daher gebe es auch keinen Anlass, selbst mit ins Münsterland zu kommen, argumentiert Heller schmunzelnd.

Nicht nur in der Halle, sondern auch auf dem Feld läuft es für die TSG. Trotz einer kleinen Schwächephase führen die Blauen die Tabelle in der Regionalliga Süd vor den punktgleichen Frankfurtern an. Im Vorjahr wurde das Double aus Süddeutscher Meisterschaft und badischem Pokal gefeiert. Das dürfte laut Heller gerne wiederholt werden – übrigens genau so wie der Gewinn des Volksbankcups.