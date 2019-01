Am Sonntag (20. Januar) um 11 Uhr steht das Spitzenspiel in der Damenvolleyball-Bezirksklasse zwischen dem SC Arminia Och­trup und TSC Münster-Gievenbeck IV auf dem Programm. Beginn ist um 11 Uhr in der Hauptschulhalle.

Nach einer verkorksten Saison 2017/18, in der der SCA erst in der Relegation den Abstieg verhinderte, sieht nun für das Team von Trainer Matthias Telker ungleich besser aus. Trotz vieler knapper Sätze entschieden die Ochtruperinnen bisher jedes Spiel für sich und stehen ungeschlagen an der Spitze der Bezirksklasse Steinfurt.

Zum Ende der Hinrunde wartet nun aber der schwerste Gegner: der Tabellenzweite TSC Münster-Gievenbeck IV. Beide Mannschaften überzeugten in der bisherigen Saison durch starke Aufschläge und harte Angriffe. Es bleibt abzuwarten, wer die beste Verteidigung gegen die eigenen Waffen zur Verfügung hat.

Spielführerin Marie Meyer erklärt glaubt an einen Sieg: „Unsere Mannschaft lebt sehr von einer positiven Atmosphäre im Team. Wir sind in der Lage, auch 150 Prozent zu geben. Wir wollen unseren Heimvorteil nutzen und würden uns am Sonntag über viele Zuschauer aus Ochtrup freuen, die für uns Stimmung machen.“