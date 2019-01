Während die Deutsche Handball-Nationalmannschaft sich bei der Weltmeisterschaft im eigenen Land großer Beliebtheit vor dem Bildschirm und in der Halle erfreut, treten die heimischen Sportler im Kreispokal an: Es stehen die Viertelfinalspiele auf dem Programm.

Arminia Ochtrup muss am Sonntag um 15 Uhr bei Eintracht Mettingen ran und dürfte als klassenhöhere Mannschaft als Favorit gelten. Mettingen hat nach der Hinrunde in der Kreisliga Euregio erst drei Spiele gewonnen – bei sieben Niederlagen und einem Remis –, und rangiert mit 7:15 Punkten auf dem neunten Tabellenplatz.

Eigentlich eine klare Angelegenheit, oder? „Man weiß vorher nie, wie es ausgeht. Das ist ja das Schöne“, sagt Ochtrups Trainer Heinz Ahlers, der aber auch klar die weitaus größere Bedeutung der Meisterschaft in den Vordergrund rückt. „Aber wenn man gemeldet hat und mitspielt, dann sollte man das auch ordentlich machen. Das sind wir dem Gegner schuldig“, so Ahlers weiter. Ohne die beiden Wolterings, Christian und Raphael, sowie Außenspieler Niklas Pohl, dafür mit einigen Akteuren aus der A-Jugend will der SCA-Trainer in Mettingen auflaufen. „Das ist für die eine Chance, näher an die Mannschaft heranzurücken.“