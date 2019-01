Die erste Mannschaft des SK Ochtrup hat die Tabellenführung in der Bezirks-Oberliga mit einem 6:2-Sieg beim SV Heiden III verteidigt. Da die Hausherren das Spitzenbrett nicht besetzten konnten, punktete Dr. Helmut Jacob kampflos. Kein langes Federlesen machte Daniel Moor, der an Brett drei auf 2:0 erhöhte. Theo Holtmannspötter (Brett acht) und Bärbel Jacob (Brett sechs) erreichten jeweils ein Remis. Am fünften Brett überspielte Janek Schmerling sein Gegner schon in der Eröffnung – 4:1. Die endgültige Entscheidung ließ allerdings noch etwas auf sich warten, doch dann erlöste Günter Kaiser an Brett sieben das Team mit einem halben Punkt. Eine schöne Kombination gelang Ralf Schwietering, der an Brett zwei die lange Rochadestellung seines Widerparts auseinandernahm und die Führung ausbaute. Den Schlusspunkt setzte Stefan Boshe-Plois an Brett vier.