Ochtrup -

So stark waren die Gastgeber schon lange nicht mehr. Die Ochtruper U-15-Fußballer – in den Vorjahren immer ein sicherer Kandidat für den letzten Platz – wuchsen dieses Mal mit Platz neun über sich hinaus. In einem echten Krimi schlugen sie sogar den Nachwuchs eines Erstligisten.