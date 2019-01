Das beste, was der Fußballkreis bei den F-Junioren zu bieten hat, spielte am Wochenende in Ochtrup den Titel des Hallenkreismeisters aus. Mit dabei war auch der Nachwuchs des 1. FC Nordwalde. Ein Erfolgserlebnis blieb dem FCN-Nachwuchs zwar verwehrt, machte aber nichts, wie Trainer Stefan Robert meinte: „Die Mannschaften hier hatten alle ein super Niveau. Unter den letzten Sechs des Kreises zu sein, ist schon nicht verkehrt.“

Kreismeister wurde der SC Altenrheine, die Nordwalder schlossen die Endrunde punktlos auf Rang sechs ab. Das nackte Ergebnis täuscht über die Leistung hinweg. „Die Mannschaften waren nahe beieinander. Die, die vorne stehen, haben es aber auch verdient“, bilanzierte Robert.

Insgesamt seien seine Talente nicht so recht in den Turniertag gekommen, hätten phasenweise Pech gehabt und es dadurch verpasst, sich die nötige Sicherheit zu holen. Ähnlich erging es den Sporftreunden aus Gellendorf, die vor dem vorletzten Spiel des Tages und direktem Duell ebenfalls punktlos waren. Wie schon zuvor waren die Nordwalder nahe dran am Punktgewinn, doch am Ende jubelten die Jungs vom Goldhügel.

Entschieden wurde der Wettbewerb im Duell zwischen Altenrheine und dem SC Reckenfeld, das die Rheinenser mit 1:0 für sich entschieden. Bitter für die Reckenfelder, die auf aufgrund der Niederlage auf Rang vier abrutschten. Zweiter wurde Vorwärts Wettringen vor SuS Neuenkirchen.

„Heute haben Kleinigkeiten entschieden. Man konnte sehen, dass es kreisweit viele gute Fußballer im 2010er Jahrgang gibt“, kommentierte Altenrheines Trainer Benjamin Blanke.