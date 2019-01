Beim SC Arminia Ochtrup läuft es läuft wie am Schnürchen

„Bei uns läuft es momentan wie am Schnürchen“, stellte Christopher Ligocki, Teamsprecher des SC Arminia Ochtrup, nach dem 9:2-Heimsieg gegen dem TB Beckhausen fest. Dass der Tabellenführer der NRW-Liga die Saisonpunkte 24 und 25 derart problemlos einfuhr, überraschte alle. „Wir hatten uns auf mehr Gegenwehr eingestellt“, erklärte Ligocki.

Er selbst war an drei Siegen beteiligt. Beinahe standesgemäß gewann „Ligo“ zusammen mit Nils Dinkhoff sein Doppel, dann brachte der Linkshänder seine Matches gegen Udo Lindemann und Mike Theißen nach Hause. Da sich zudem Amin Nagm schadlos hielt, gab es für den SCA im oberen Paarkreuz die volle Punktausbeute.

Der sich aktuell in blendender Verfassung befindende Dinkhoff sowie Mark Beuing gestalteten ihre Partien in der Mitte siegreich, Michael Hillebrandt gelang das Gleiche im unteren Paarkreuz. Zudem holten sich die beiden Veteranen Hillebrandt/Beuing ein Doppel. Lediglich Felix Witt ließ Federn, was dem Ersatzmann aus der „Vierten“ niemand übel nahm. Er sprang ein, da erneut nicht auf Munkhzorig Jargalsaikhan zurückgegriffen werden konnte. Ob der als Neuzugang angekündigte mongolische Nationalspieler überhaupt noch nach Deutschland kommt, scheint momentan fraglich.

Da Mitkonkurrent Borussia Düsseldorf gegen den Vorletzten SG Heisingen nur ein 8:8 erreichte, haben sich die Arminen ein Polster von vier Punkten auf Platz zwei erspielt. Am Samstag geht es für die Töpferstädter zu Mettmann Sport.

In der Verbandsliga kassierte die Ochtruper Reserve eine deutliche Niederlage. Die Aufgabe bei Spitzenreiter TTF Bönen erwies sich beim 2:9 als zu kompliziert. Lediglich das Doppel Dominik Gust/Tobias Knoll sowie Robin von Diecken fanden Lösungsansätze. Allerdings konnte der SCA auch nicht in Bestbesetzung antreten, was das Ergebnis relativiert. Mit 10:16 Zählern bleiben die Arminen auf den neunten Tabellenplatz.