Nach acht Siegen in Serie hat es die Ochtruper Basketballer wieder erwischt: Mit 50:51 (28:30) unterlagen sie der Drittvertretung von Westfalia Kinderhaus. „So was kommt in den besten Häusern vor, und es wird auch nicht unsere letzte Niederlage gewesen sein“, nahm Spielertrainer Damir Bradara das Ergebnis gefasst auf.

Im ersten Viertel verlief noch alles nach Plan – der SCA lag mit 21:17 vorne und ging optimistisch in den zweiten Abschnitt. Doch ab diesem Zeitpunkt schoss die Ochtruper Offensive nur noch Fahrkarten. „Beim Fußball würde man von zahlreichen Latten- und Pfostentreffern sprechen. Kein Ball wollte mehr rein“, resümierte Bradara.

Allerdings hatte daran auch die gegnerische Verteidigung einen großen Anteil. Sie stellte Sebastian Schiemenz zu und verhinderte so, dass der beste Arminia-Werfer zur Entfaltung kam.

In den Viertel zwei und drei gelangen den Hausherren zusammen gerade einmal 15 Punkte. „Das ist einfach viel zu wenig“, fand Bradara deutliche Worte. Aus der Kritik heraus nahm der Coach Henrik Wanink. Unter dem Korb machte der Mann mit der Rückennummer neun viel Betrieb und 21 Punkte. „Das war sein bestes Spiel für uns“, lobte Bradara. Geholfen hat das den Ochtruper aber nicht, denn am Ende stand die dritte Saisonniederlage fest.

Punkte: Wanink (21), Gaupel (10), Schiemenz (8), Meißner (6) und Leusder (5).