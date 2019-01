Als „durchwachsen“ stuft Marcel Bu­scholl, Trainer des Fußball-B-Ligisten FC Lau-Brechte, die Leistungen seiner Elf in der laufenden Spielzeit ein. Für den Coach steht daher im Hinblick auf den zweiten Teil der Saison 2018/19 fest: „Da ist noch viel Luft nach oben.“

Eigentlich waren Buscholl und Co. angetreten, um sich im gesicherten Mittelfeld der Klasse zu etablieren. Das gelang nicht, was die nackten Zahlen belegen: 15 Punkte, 27:47 Tore und nur vier Siege in 16 Partien bedeuten Rang zwölf und lassen Bu­scholl analysieren: „Wir stecken mitten im Abstiegskampf.“

Warum das so ist, kann der 41-Jährige erklären: „Zeitweise haben mit bis zu neun Stammkräfte gefehlt. Ohne den anderen Jungs etwas zu wollen – aber das war nicht zu kompensieren.“ Eine schwache Chancenauswertung und die 47 Gegentreffer sprechen ebenfalls gegen die Ochtruper.

Aber Buscholl verfällt nicht in Panik, sondern bleibt die Ruhe selbst. Man besitze genügend fußballerische Qualität, um sich in der Rückrunde tabellarisch zu verbessern. Michael Speckblanke, Philipp Stücker, Lukas Gövert, Kevin Brosda sollen vorangehen.

Eine Führungsrolle hat der im Sommer gekommene Jonas Balzer inne. Der Mittelfeldmann, der früher bei Arminia Ochtrup auch Bezirksliga-Erfahrung gesammelt hat, kam in zwölf von 16 möglichen Spielen zum Einsatz. „Da hat Jonas gezeigt, was für ein überragender Fußballer er ist“, lobt Bu­scholl.

Mehr als nur ein Fleißkärtchen bekommt Pierre Weiser , der sozusagen der­ kickende Hybrid bei den Schwarz-Gelben ist. Sowohl als Torwart als auch auf der Außenbahn liefert der Bruder von Stammkeeper Pascal Weiser ab. „Unglaublich, wie ihm dieser Spagat gelingt. Gerade auf der linken Seite ist Pierre eine Granate“, schwärmt Buscholl.

Aktuell beträgt der Vorsprung auf den Abstiegsplatz neun Zähler. Doch der FCL-Trainer weiß, dass das noch nichts zu bedeuten hat: „Unter uns stehen ausschließlich Mannschaft, die sich noch von oben verstärken können und dies wahrscheinlich auch machen werden. Wir müssen aufpassen.“

Großes Plus der Töpferstädter ist – darauf bauen Buscholl und seine Frau Anne, die als Co-Trainerin unterstützt – der enorme Zusammenhalt des Teams. „Bei uns kommt nie schlechte Stimmung auf. Auch, wenn wir mal eine Durststrecke haben“, muss der Trainer den Geist von Spiez nicht extra heraufbeschwören.