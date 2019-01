Das Hinspiel in Recke gewann der SC Arminia verdient mit 32:25. Ein wesentlicher Faktor war Luca Lehmann , an dem sich der Gegner die Zähne ausbiss. Umso ärgerlicher für die Ochtruper ist, dass sich ihr Torwart am Montag im Training einen Bänderriss zuzog und nun mehrere Wochen ausfällt.

Lehmann ist aber nicht der Einzige, den es zu ersetzen gilt: Auch Linksaußen Thorben Steenweg (ebenfalls Bänderriss) fehlt, fraglich ist das Mitwirken von Max Oelerich (Schnittverletzung am Arm). Dementsprechend viel muss Trainer Heinz Ahlers umplanen – sowohl taktisch als auch personell.

Was ihm taktisch vorschwebt, bleibt geheim, was ihm personell einfällt, verrät der Übungsleiter gerne: „Auf Linksaußen kann Niklas Pohl spielen. Für ihn ist es nicht einfach, so einen Mann wie Thorben Steenweg vor der Nase zu haben, aber Niklas zieht das super durch. Auf ihn ist Verlass.“

Lars Wierling hütet das Tor. Offen ist noch, wer als Nummer zwei auf dem Spielberichtsbogen steht.