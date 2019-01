Ochtrup -

Die Ochtruper Basketballerinnen haben sich mit dem Sieg gegen Spitzenreiter Schalke 04 in den Mittelpunkt gespielt. Dieses Ergebnis zu bestätigen, steht jetzt ganz oben auf der Agenda. Am Sonntag geht es für die Arminia-Damen in den tiefsten Süden der Tabelle.