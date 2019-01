Für NRW-Liga-Spitzenreiter SC Arminia Ochtrup steht am Samstag das Auswärtsspiel bei Mettmann Sport auf dem Programm (Beginn: 18.30 Uhr).

Mit zwei imposanten Vorstellungen (9:3 in Waldniel und 9:2 gegen Beckhausen) haben die Ochtruper gezeigt, dass sie aktuell das Nonplusultra der Klasse sind. Doch dieser Status könnte in Mettmann zur Diskussion gestellt werden, denn in der Hinrunde erwiesen sich die Rheinländer als unangenehmer Gegner, der den Arminen fünf Spiele abnahm.

„Das ist schon echt keine schlechte Truppe. Vor allem deren Einser, der frühere russische Weltranglistenspieler Andrej Grachev , dürfte für uns schwer zu schlagen sein“, prophezeit Routinier Michael Hillebrandt ein zähes Ringen.

Die Arminen vertrauen auf ihre gewohnte „Fünf-plus-x-Aufstellung“. Neben Hillebrandt, Amin Nagm, Mark Beuing, Christopher Ligocki und Nils Dinkhoff rückt wieder ein Akteur aus der „Zweiten“ hoch. Wer das sein wird, steht noch nicht genau fest.

Eine Etage tiefer hat die Verbandsliga-Reserve des SCA ein sportlich interessantes und zugleich anspruchsvolles Heimspiel zu bestreiten. Am Sonntag ab 11 Uhr gastiert mit dem Kreisrivalen TTR Rheine der Tabellendritte in der Weilauthalle. Im Hinspiel zogen die Töpferstädter knapp mit 6:9 den Kürzeren.