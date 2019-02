Luca Vogel wird der SpVgg Langenhorst/Welbergen in der Rückrunde wohl doch nicht zur Verfügung stehen. Im kurzfristig vereinbarten Trainingsspiel gegen Germania Hauenhorst (2:2) sprang dem Angreifer wieder die Kniescheibe heraus. „Und das nach nicht einmal fünf Minuten Einsatzzeit“, musste Trainer Thorsten Bäumer schwer schlucken. Aufgrund der gleichen Verletzung hatte Vogel, der in der Vorsaison 30 Tore erzielte, in der Hinrunde ausgesetzt. Am 14. Februar soll der Goalgetter operiert werden. „Das ist echt bitter, vor allem für den Jungen“, so Bäumer. Damit nicht genug, denn in der gleichen Partie zog sich Innenverteidiger Henning Wichmann eine Knieverletzung zu. Laut Bäumer könnte der Meniskus in Mitleidenschaft gezogen worden sein. Auch bei Wichmann steht eine längere Pause im Raum. -mab-