Vaida van der Kamp (RuF Ochtrup) hat beim Turnier in Wietmarschen mit zwei Platzierungen auf sich aufmerksam gemacht. Im Sattel von „Lou“ wurde sie Dritte in einem Stilspringen der Klasse A** (Wertnote: 7,8), auf „Gala Nova“ schaffte sie es in derselben Prüfung auf Rang zwei (7,9).