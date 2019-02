Am Dienstagabend kreuzten Matellia Metelen und der FC Schwarz-Weiß Weiner die Klingen. Die schärferen hatten dabei die Gäste, die sich mit 3:2 (2:1) behaupteten.

Obwohl die Ochtruper in der ersten halben Stunde optische Vorteile besaßen, gingen die Metelener durch Christopher Viefhues in Führung (25.). Ein Ballverlust der Schwarz-Weißen im Aufbau begünstigte den Treffer. Das stachelte den B-Liga-Primus an: Nach einer Ecke köpfte Stanislaw Moor den Ausgleich (38.). In die Kategorie „technisch anspruchsvoll“ gehörte das 2:1 der Weiner: Bernd Möllers verarbeitete einen Diagonalball von Ansgar Huning, ließ seinen Gegner stehen und vollendete gekonnt (44.).

„Wir haben auch in der zweiten Halbzeit prima dagegen gehalten“, freute sich Weiner-Trainer Florian Dudek über das große Engagement, das seine Elf an den Tag legte. Den guten Gesamteindruck trübte das zwischenzeitliche 2:2 von Daniel Ernsting (70.) nicht. Mit einem Linksschuss aus 25 Metern gelang Michael Möllers der Siegtreffer (75.). Weil der Ball von Max Weyring abgefälscht war, hatte Matellia-Keeper Sven Tolksdorf keine Chance.

► Heute um 19.30 Uhr testet die Matellia im Sportpark Süd gegen Fortuna Emsdetten.