Für die erste Damenmannschaft des TC Ochtrup geht die Erfolgsgeschichte in der Kreisliga der Winterrunde weiter. Im dritten Spiel gab es den dritten Sieg – ein 6:0 gegen den TC Hamaland Vreden.

Bereits in den Einzeln spielten die Ochtruper Damen stark auf. Leonie Möllers (6:1, 6:0) und Svea Preuss (6:1, 6:2) ließen ihren Gegnerinnen keine Chance. Schnell stand es 2:0 für den TC Ochtrup. Inga Lünnemann (6:4, 6:3) und Mariele Bolle(6:4, 6:2) hatten in ihren Partien etwas mehr Mühe, gewannen aber letztlich relativ klar in zwei Sätzen. Somit stand es nach den Einzeln bereits 4:0, und der Sieg war den Töpferstädterinnen nicht mehr zu nehmen.

Die beiden abschließenden Doppel gingen ebenfalls an den TC Ochtrup. Am Ende stand ein ungefährdeter 6:0-Heimsieg zu buche. Am 24. Februar (Sonntag) wartet der direkte Tabellennachbar THC Münster III.