Am Sonntag findet in der Rönnehalle in Greven die Hallen-Westfalenmeisterschaft der B-Juniorinnen statt. Der Fußballkreis Steinfurt wird dabei von seinem Kreismeister vertreten: der SpVgg Lan­genhorst /Welbergen.

Die Schwarz-Gelben sicherten sich Ende Dezember den Titel und die damit verbundene Qualifikation für Greven. Dort wird – anders als bei den meisten Turnieren auf Kreisebene – strikt nach Futsalregeln gespielt: Also mit dem sprungreduzierten Ball, komplett ohne Bande und diversen anderen Unterschieden im Vergleich zum „herkömmlichen“ Hallenkick (Zehn-Meter-Strafstoß ab dem vierten Mannschaftsfoul, 15 Minuten Nettospielzeit). Ausrichter ist der SC Reckenfeld, der sich in der Futsal-Szene einen guten Ruf erarbeitet hat.

Los geht es am Sonntag um 10.40 Uhr mit den Vorrunden. Die SpVgg tritt in der Gruppe B an und trifft dort auf den FSV Gütersloh, den Delbrücker SC, die JSG Cobbenrode, die JSG Heeren-Kamen und die SpVg Oelde. Die beiden besten Teams erreichen das Halbfinale. Angesichts ihrer Klassenzugehörigkeit nehmen Gütersloh (Bundesliga) und Delbrück (Verbandsliga) den Favoritenstatus ein.

„Wir haben am vergangenen Wochenende bei den AOK-Hallenmasters in Ibbenbüren schon nach den gleichen Regeln gespielt. Die sind zwar etwas tricky, aber wir haben uns daran gewöhnt“, ist Trainer Botho Preuß überzeugt. Dort bekamen es die Ochtruper Mädchen auch mit dem FSV Gütersloh zu tun. Zwar verkaufte sich die SpVgg ganz ordentlich (0:2), doch Preuß musste eingestehen: „Gegen so eine Mannschaft hast du als Bezirksligist eigentlich keine Chance.“ Dass das Halbfinale – und damit gleichzeitig die Qualifikation für die Westdeutsche Meisterschaft – erreicht wird, will der Coach trotzdem nicht ausschließen. „Es muss aber vieles passen. Wir brauchen einen guten Tag und etwas Glück.“

Im Vorjahr machten die Langenhorster Mädchen in Greven gute Erfahrungen. Damals noch als C-Jugenliche zogen sie sogar in das Finale ein, das sie allerdings verloren. Gegner war der FSV Gütersloh.