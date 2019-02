Ausnahmsweise spielen die Ochtruper Handballer schon am Freitag. Und das zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr. Gegner ist SuS Neuenkirchen, seines Zeichens Tabellenführer der Bezirksliga .

Das Hinspiel war ein Fest für alle Liebhaber der Sportart. Am Ende eines offenen Schlagabtausches zogen die Arminen mit 35:38 den Kürzeren. Dass ein ähnliches Handball-Feuerwerk gezündet wird, darf allerdings bezweifelt werden – und das aus gutem Grund: Mit Luca Lehmann und Thorben Steenweg fehlen definitiv zwei Leistungsträger, und auch hinter dem Einsatz von Max Oelerich steht ein großes Fragezeichen. „Solche Spieler zu ersetzen, ist eigentlich nicht möglich“, weiß Trainer Heinz Ahlers um den hohen Stellenwert des Trios. „Aber wir sind weit entfernt davon, die Waffen schon im Vorfeld zu strecken.“

Der Kader, so Ahlers, besitze genug Tiefe, um jedem Gegner gefährlich zu werden. Nur leider wäre das in den beiden jüngsten Spielen gegen Recke (33:35) und Everswinkel (23:26) nicht gezeigt worden. Umso mehr sind in dieser schwierigen Phase die arrivierten Kräfte wir die Woltering-Brüder oder Timo Wiggenhorn gefragt. Ahlers denkt etwas lauter darüber nach, den einen oder anderen A-Jugendlichen ins Boot zu holen. Bei Lars Oelerich funktioniert das schon hervorragend, aber der SCA-Trainer weiß auch: „Wir wollen die jungen Leute nicht unter Druck setzen oder verheizen. Der Sprung aus dem Nachwuchsbereich in die Bezirksliga der Herren ist schließlich ein ganz großer.“

Lars Wierling ist in Luca Lehmanns Abwesenheit die Nummer eins im Tor. Sein Stellvertreter gegen Recke war Lars Lehmann, der diesmal allerdings nicht kann. Dessen Rolle übernimmt Markus Bröker, der nach dreijähriger Pause wieder in der Reserve (1. Kreisklasse) angefangen ist.