Bislang spielt NRW-Ligist Arminia Och­trup eine super Saison. Der einzige Makel bislang: ein Punktverlust in 14 Partien. Für den war in der Hinrunde der TTC BW Grevenbroich verantwortlich. Am Sonntag kreuzen die Mannen vom Niederrhein zum Rückspiel in der Weilauthalle auf (Beginn: 11 Uhr).

„Mit denen haben wir noch eine Rechnung offen“, erinnert sich SCA-Teamsprecher an das 8:8 im Hinspiel. Damals knirschte es an den Brettern vier bis sechs, an denen die Ochtruper alle sechs Einzel verloren. Hinzu kamen zwei Niederlagen in den Doppeln. „Es war allerdings auch nicht einfach, da zu spielen. Die Lichtverhältnisse in der Halle waren gewöhnungsbedürftig, zudem steckte uns die relativ lange Anreise in den Knochen. Das soll keine Ausrede sein, ist aber eine Erklärung. Aber nun gut, jetzt haben wir eben den Heimvorteil auf unserer Seite“, freut sich „Ligo“ auf das Wiedersehen mit dem Sextett aus Grevenbroich, das mit 20:8 Punkten auf dem fünften Tabellenplatz liegt.

Die Arminen treten ohne den weißrussischen Neuzugang Pavel Omelynovich an, dafür springt Tobias Knoll als sechster Mann ein. Gut möglich, dass der Kölner auch bei der Verbandsliga-Reserve zum Einsatz kommt.

Die steht am Samstag (Beginn: 18.30 Uhr) bei Union Lüdinghausen II an den Tischen. Gegen den Tabellenletzten ist ein Sieg fast schon Pflicht, um selbst von den Relegationsplätzen runter zu kommen. Das Hinspiel entschieden Robin von Diecken, Dominik Gust und Co. souverän mit 9:3 für sich.