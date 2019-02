So hatte Florian Dudek den Test beim Dritten der Coesfelder A-Liga, SW Holtwick, nicht geplant. Nur zwölf Spieler standen dem Trainer des FC Schwarz-Weiß Weiner zur Verfügung, davon zehn aus dem eigenen Kader. Die liefen zudem nicht auf ihren Idealpositionen auf. Entsprechend setzte es eine von individuellen Fehlern geprägte 0:5-Niederlage. Den Grund dafür hatte Dudek parat: „Der Kräfteverschleiß der vergangenen Tage war spürbar, das schlug sich auch in der Konzentration nieder.“ Einige gute Ansätze hatte er dennoch gesehen, wie das Herausspielen von hinten. Vorne fehlte es allerdings an den nötigen Körnern.