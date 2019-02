Schwarz und Gelb sind in diesem Winter die Erfolgsfarben. Die Borussen aus Dortmund blieben diesen Beweis in den vergangenen Tagen ein bisschen schuldig, dafür sprangen am Sonntag andere Schwarz-Gelbe in die Bresche: die B-Juniorinnen der SpVgg Langenhorst/Welbergen.

Bei der Hallenwestfalenmeisterschaft in Greven überraschten die Ochtruperinnen mit dem zweiten Platz. Nach fünf Siegen in der Gruppenphase – unter anderem gegen den Bundesligisten FSV Gütersloh sowie die Westfalenligisten Delbrücker SC und SpVg Oelde – zogen die Langenhorster­innen verlustpunktfrei in das Endspiel ein. Dort unterlagen sie nach hartem Kampf dem Regionalliga-Spitzenreiter Arminia Ibbenbüren mit 0:2.

