Der Spielplan der Frauen-Landesliga beschert den Ochtruper Basketballern eine knifflige Aufgabe. Für die Arminen geht es am Samstag zum Tabellenzweiten Eintracht Erle.

Im Hinspiel bekam der SCA eine 25:59-Backpfeige verpasst, die Trainer Thomas Oeinck immer noch weh tut: „So hoch will ich nicht wieder verlieren. Wir wollen zeigen, dass wir es besser können.“

Dafür müssen die Arminen Mittel und Wege finden, die Ganzfeldpresse des Gegners lahmzulegen. „Mit diesem unkonventionellen System hat Erle schon so manchen Gegner geärgert. Für uns kommt es darauf an, einen kühlen Kopf zu bewahren und den Ball schnell und sicher in die andere Hälfte zu befördern“, setzt Oeinck Schwerpunkte.

Spielerinnen, die diese Fähigkeiten im Blut haben, gibt es genug im Kader der Töpferstädterinnen. Christina Koße, Alina Höveler und Christin Dankbar sind drei Namen, die der Coach als erstes nennt.