Alles andere als optimal verlief die Vorbereitung für den FC Lau-Brechte. Nur eine Einheit konnte auf dem Rasenplatz durchgeführt werden, ansonsten ging es zum Laufen oder in die Soccerhalle. Vor dem Spiel beim SV Wilmsberg II kommt erschwerend hinzu, dass die Personallage ungünstig ist.

„Ich habe mehr Ab- als Zusagen. Und das bei einem 22er Kader“, erklärt Trainer Marcel Buscholl. Wenn sich die Situation weiter verschlimmert, zieht er in Betracht, selbst in kurzer Hose und Stollenschuhen zu kommen. Mit Philipp Stücker, Kevin Brosda, Michael Speckblanke, Lukas Gövert oder Jonas Balzer sind die Eckpfeiler der Mannschaft zwar da, doch dem Kader fehlt es am Sonntag eindeutig an der Breite.

Das Hinspiel endete mit einem 4:1-Erfolg der Ochtruper. Die Tore erzielten damals Thorsten Hermes (2), Balzer und Brosda. -mab-