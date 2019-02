In der Bezirks-Oberliga empfing Tabellenführer SK Ochtrup den Zweitplatzierten SV Heiden II. Mit Stefan Boshe-Plois und Günter Kaiser mussten die Töpferstädter auf gleich zwei Stammspieler verzichten, konnten den Heidenern jedoch durchaus Paroli bieten und erreichten mit einem 4:4 ein akzeptables Ergebnis. Dadurch verteidigte der Schachklub Ochtrup die Tabellenführung.

Gegen Heiden kam es zunächst wie es kommen musste: Die beiden Ersatzspieler Dr. Detlef Leseberg und Theo Holtmannspötter verloren ihre Partien gegen deutlich höher gewertete Kontrahenten. Wieder einmal war es Daniel Moor (Brett drei), der als Erster für Ochtrup voll punktete. Zudem glich Bärbel Jacob am sechsten Brett durch einen hervorragenden Königsangriff zum 2:2 aus.

An Brett fünf kam der Gegner von Thomas Holtmannspötter schlecht aus der Eröffnung, und der Ochtruper machte schon im Mittelspiel den Sack zu. Als daraufhin auch noch Ralf Schwietering sein Spiel an Brett zwei gewann und dadurch auf 4:2 erhöhte, kam Hoffnung auf einen Mannschaftserfolg auf.

Nachdem jedoch Janek Schmerling (Brett vier) einen Angriff seines Gegners unterschätzte und verlor, musste die Entscheidung an Brett eins fallen. Dort geriet Dr. Helmut Jacob in große Zeitnot und unter enormen Druck stand. Er konnte seine Stellung nicht mehr halten, was gleichbedeutend mit dem 4:4 war.

Die SKO-Reserve hatte in der Bezirksklasse den SK Gescher III zu Gast und wartete mit einem 5:1-Erfolg auf. Gescher trat mit nur vier Spielern an, sodass Sergej Moor und Simone Bröker ihre Punkte kampflos bekamen.

Julian Segeler gewann als Erster seine Partie und erhöhte auf 3:0. Dr. Detlef Leseberg sah sich einem Bauernsturm gegenüber, wehrte den Angriff ab und lenkte die Partie ins Remis, was bereits den Mannschaftssieg bedeutete.

Die beiden noch ausstehenden Spiele von Nico Wennemaring (Brett zwei) und Theo Holtmannspötter (Brett sechs) endeten jeweils mit einem leistungsgerechten Unentschieden.