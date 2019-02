Langenhorster Mädchen spielen bei der „Westdeutschen“

Die B-Juniorinnen der SpVgg Langenhorst/Welbergen messen sich am Wochenende mit den Besten der Besten im Westen. In der Sportschule Hennef findet am Samstag und Sonntag die Westdeutsche Futsal-Hallenmeisterschaft statt, für die sich die Schwarz-Gelben als Zweiter der Westfalenmeisterschaft qualifiziert haben. Zehn Teams nehmen an dem Turnier teil. Unter anderem starten der MSV Duisburg , der 1. FC Köln und Fortuna Köln. „Wir sind als Bezirksligist das klassentiefste Team“, erklärt Trainer Botho Preuß. Die Gegner der Ochtruperinnen werden erst eine Stunde vor Turnierbeginn ausgelost. Im Vorjahr sammelte der SpVgg-Nachwuchs – damals als C-Juniorinnen – erste Erfahrungen bei den „Westdeutschen“. Vor zwölf Monaten sprang Rang sieben heraus. -mab-