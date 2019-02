Ochtruper Tischtennisspieler suchen sechsten Mann

Ochtrup -

Dass es noch ein weiter Weg bis zum möglichen Titelgewinn ist, bekam der SC Arminia Ochtrup am vergangenen Wochenende beim 8:8 in Bottrop zu spüren. Teamsprecher Christopher Ligocki rät den Seinen daher, in der Partie beim TuS Wickrath von Beginn an voll da zu sein, um ja nicht wieder in Schwierigkeiten zu kommen. Die Verbandsliga-Reserve kommt gegen BW Annen in den Genuss eines Heimspiels.