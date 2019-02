B-Mädchen der SpVgg Langenhorst/Welbergen rocken Hennef

Die B-Jugend-Fußballerinnen der SpVgg Lan­genhorst /Welbergen werden immer mehr zum sportlichen Aushängeschild des Vereins. Nachdem sie zwei Wochen zuvor bei der Westfalenmeister den zweiten Platz beleget hatten, überraschten die Ochtruperinnen am Wochenende auch bei der Westdeutschen Futsal-Meisterschaft mit dem Erreichen des vierten Platzes.

Viel hätte nicht gefehlt, und der krasse Außenseiter aus der Töpferstadt hätte sogar das Endspiel erreicht. Im Halbfinale gegen den 1. FC Köln , seines Zeichens Tabellenzweiter der Bundesliga Süd-West, deutete beim Stand von 2:2 alles auf ein Neunmeterschießen hin. Clara Homölle hatte die SpVgg in Führung geschossen und auch den Ausgleich markiert.

In der Schlussphase drehten die Kölner Mädchen richtig auf und belagerten das von Rike Lauen gehütete Langenhorster Tor. Der Bezirksligist konnte sich kaum noch befreien, und sieben Sekunden vor der Sirene fiel der Siegtreffer für die Geißböcke. „Schade, wer weiß, was im Neunmeterschießen für uns möglich gewesen wäre. So ein Shoot-Out ist ja immer eine Sache für sich“, erklärte Botho Preuß aus dem Trainerteam. „Aber wir sind so oder so megastolz auf unsere Mädels. Die sind über sich hinaus gewachsen.“

Auch die abschließende 0:5-Niederlage gegen den Regionalligisten Arminia Ibbenbüren schmälerte den sehr guten Eindruck nicht. Im kleinen Finale sei einfach die Luft raus gewesen, argumentierte Preuß.

Verständlich, denn die Schwarz-Gelben hatten zuvor zwei Tage lang die Halle in der Sportschule Hennef gerockt. Los ging es mit einem 1:0-Erfolg gegen den Grafschafter SV Moers. Das Goldene Tor erzielte Francis Brinkschmidt. Zum Ende des ersten Turniertags folgte ein 0:0 gegen Fortuna Köln. „Da haben wir angefangen zu scherzen, was möglich sein könnte, wenn wir noch zwei Mal punkten würden“, träumten sich Preuß und die Seinen in den Sonntag.

Mit einem weiteren torlosen Unentschieden gegen den SV Menden verschafften sich Langenhorsterinnen eine vielversprechende Ausgangsposition für das letzte Gruppenspiel gegen den SSV Rhade. Mit dem Wissen, dass gegen den Regionalligisten schon ein Punkt für das Weiterkommen reichen würde, verordnete die SpVgg-Coaches ihrem Team eine defensive Taktik. Doch die musste ganz schnell verworfen werden, da der Gegner bereits nach 30 Sekunden in Führung ging.

Daher standen die Münsterländerinnen unter Zugzwang. Mit diesem Druck gingen sie aber prima um und spielten sich in einen Rausch. Der verdiente Lohn war der Ausgleich von Homölle und das Ticket für die Runde der letzten Vier.

Im Finale besiegte der 1. FC Köln Rhade mit 1:0 nach Verlängerung.