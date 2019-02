Ochtrup -

Eine überraschende Niederlage und einen nicht eingeplanten Sieg gab es am Wochenende für die beiden „ranghöchsten“ Mannschaften der Tischtennisabteilung von Arminia Ochtrup. Die „Erste“ kassierte in Wickrath eine 6:9-Pleite, während die „Zweite“ den Tabellendritten BW Annen in die Schranken wies.