Metelens Sebastian Klockenkemper wird Dritter in Dülmen

Beim 29. Karnevalsturnier in Dülmen spielte sich der Metelener Sebastian Klockenkemper bis in das Halbfinale der B-Klasse vor. Nach drei Siegen in der Gruppenphase und drei weiteren Erfolgen in der K.o.-Runde unterlag der TTV-Akteur im Halbfinale Jean-Pierre Reuter (Preußen Elfringhausen) mit 12:14, 10:12 und 6:11. Robin von Diecken vertrat den SC Arminia Ochtrup in der A-Klasse. In der Vorrunde schlug sich der Verbandsligaspieler mit drei Siegen in drei Partien exzellent, doch in der Runde der letzten 32 verlor der Armine gegen Michel Hinricher (VfL Ramsdorf) mit 2:3. Von Diecken lag bereits mit 2:0 Sätzen vorne, verlor aber die drei folgenden Durchgänge, wobei der fünfte erst in der Verlängerung (13:15) entschieden wurde. Der Turniersieg ging an Björn Baumann (PSV Oberhausen). -mab-