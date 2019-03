Ochtrup -

Als wäre die Aufgabe in Warendorf nicht schon so kompliziert genug, fallen den Ochtruper Handballern jetzt kurzfristig zwei weitere Stammspieler aus. Das bringt Trainer Heinz Ahlers in Schwierigkeiten. Wie die Reihen geschlossen werden, steht noch nicht fest. Infrage kommen unter anderem Talente aus der A-Jugend.