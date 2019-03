Am 17. März (Sonntag) lädt die Handballabteilung des SC Arminia Ochtrup zu einem Schnuppertag in die Halle I des Schul- und Sportzentrums ein. Beginn ist um 11 Uhr. Angesprochen sind Kinder und Jugendliche aller Altersklassen, die auch ihre Geschwister, Freunde und Familien mitbringen können. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Teilnehmer erwartet ein buntes Programm mit einer Hüpfburg, Dosenwerfen, Siebenmeterwerfen gegen die Torhüter der ersten Herrenmannschaft, dem SCA-Maskottchen und vielem mehr. Für die Eltern, Tanten, Onkel und Großeltern sowie alle Aktiven werden Kaffee, Kuchen und Waffeln angeboten. „Also raus aus den Sesseln und rein in die Halle. Computerspiele und Fernsehen haben Pause“, wirbt Jugendwart Christian Woltering für den Schnuppertag.