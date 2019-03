Am Wochenende können wichtige Weichen gestellt werden – und zwar sowohl in Richtung Meisterschaft als auch in Richtung Klassenerhalt. Mit entsprechender Spannung wird daher bei der Tischtennisabteilung von Arminia Och­trup den bevorstehenden Punktspielen entgegengefiebert.

Die „Erste“ lädt sich am Sonntag um 11 Uhr den TTV Ronsdorf zum Gipfeltreffen der NRW-Liga in die Weilauthalle ein. Der Ligaprimus empfängt den Tabellendritten. Im Hinspiel setzten sich die Ochtruper mit 9:7 durch. „Das war eine ganz enge Kiste. Sonntag dürfte das nicht anders werden“, sagt Teamsprecher Christopher Ligocki ein Duell zweier gleichstarker Rivalen voraus. Vor allem Ronsdorfs Guohui Wang ist eine echte Punktemaschine. Laut Ligocki sei der Chinese der stärkste Akteur der Liga. Mit Michael Holt und Justin Shane Donnelly haben die Gäste weitere Spieler mit Extraklasse in ihrem Aufgebot.

Doch die Arminen müssen sich davor nicht verstecken, schließlich bieten auch sie alles auf, was Rang und Namen hat. Neben den obligatorischen Fünf (Christopher Ligocki, Amin Nagm, Nils Dinkhoff, Mark Beuing und Michael Hillebrandt) vervollständigt der Weißrusse Kirill Shurapov das Sextett. Da der Vorsprung auf den Zweitplatzierten, Borussia Düsseldorf II, auf zwei Zähler geschmolzen ist, würde der SCA den Atem seines Verfolgers spüren, so Li­gocki. Aber verrückt machen ließe man sich davon nicht.

Eine Menge steht auch auf dem Spiel, wenn die Verbandsliga-Reserve der Töpferstädter am Samstag beim VfL Ramsdorf gastiert. Noch liegen die Arminen (15:17 Punkte) auf einem Relegationsplatz, würden diesen mit einem Sieg aber wohl verlassen. Die Hoffnungen auf einen Auswärtssieg sind begründet, denn der SCA tritt in Bestbesetzung an. Zudem befinden sich die Ochtruper in guter Form, was 7:3 Punkte in der Rückrunde beweisen. Das erste Duell in dieser Saison entschieden die Ramsdorfer mit 9:0 für sich. Allerdings standen die Arminen damals mit mehrfachem Ersatz an den Tischen.