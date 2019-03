Ochtrup -

Die Reserve des SV Burgsteinfurt ist so etwas wie ein Verfolger des B-Liga-Spitzenduos aus Wettringen und der Weiner. Diesen Verfolger abzuschütteln, das haben sich die Schwarz-Weißen am Sonntag fest vorgenommen. Dann sollten sie aber besser spielen als in der Hinrunde, denn da standen die Ochtruper gegen den SVB komplett neben den Schuhen.