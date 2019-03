Im Auswärtsspiel bei der Warendorfer SU gaben die Ochtruper Handballer alles. Belohnt wurden sie für dieses Engagement jedoch nicht, denn gegen den Aufstiegsaspiranten verloren die stark ersatzgeschwächten Arminen unglücklich mit 29:32 (15:13).

Ohne vier Stammspieler trat der SCA an. Als Mitte der ersten Hälfte auch noch Spielmacher Tim Noori aufgrund von Rückenproblemen nicht mehr weitermachen konnte, verschärfte sich die personelle Situation. Doch die Ochtruper stellten sich der Problematik und machten der WSU mit einer 5:1-Deckung das Leben schwer. „Raffi Woltering hat das als Vorgezogener sehr gut gemacht. Zudem haben wir teilweise im 4-2 verteidigt. Das schmeckte den großen Warendorfer Rückraumschützen überhaupt nicht“, freute sich Trainer Heinz Ahlers , dass seine Taktik aufging.

Mit guten Torhütern (Julian Lenz, Lars Wierling) und einem großen Kämpferherz ausgestattet, lieferten die Gäste einen leidenschaftlichen Kampf ab. Daher war ihre Zwei-Tore-Führung zur Pause verdient.

In der zweiten Hälfte leistete sich der SCA eine Verschnaufpause. Warendorf setzte sich auf 24:20 ab, doch die Töpferstädter waren nicht abzuschütteln. Der starke Lars Oelerich glich in der 56. Minute zum 27:27 aus. Den längeren Atem besaßen aber die Hausherren, die in der Schlussphase ihre individuelle Klasse ausspielten. Dabei fiel vor allem Peter Ellebracht auf, der acht Mal erfolgreich war.

„Mit unserer Leistung bin ich wirklich zufrieden. Die Mannschaft hat unglaublich viel investiert. Am Ende haben die Warendorfer nicht unverdient, aber ein bisschen glücklich gewonnen“, zog Ahlers einen Schlussstrich unter die Partie.

Nächster Gegner des SCA ist am Samstag (17. März) Sparta Münster.

Tore: R. Woltering (8/6), M. Oelerich (7), C. Woltering, Pohl (beide 3), L. Oelerich, Wahlen, Feldmann und Wiggenhorn (je 2).