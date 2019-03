In der NRW-Liga kommt es am Samstag zum Gigantenduell: Der Tabellenzweite Borussia Düsseldorf II lädt sich den punktgleichen Spitzenreiter Arminia Ochtrup ein.

Lange schien es so, als seien die Arminen der Konkurrenz schon enteilt, doch nur ein Punkt aus den drei jüngsten Spielen war zu wenig, um den Vorsprung zu halten. „Alles, was vorher für uns lief, ist da gegen uns gelaufen“, blickt Teamsprecher Christopher Ligocki auf das 8:8 in Bottrop sowie die 6:9-Niederlagen gegen Wickrath und Ronsdorf zurück.

Für die Ochtruper ist es elementar wichtig, mit einer Führung aus den Doppeln zu kommen und den Gegner so unter Druck zu setzen. „Wir haben die stärksten Doppel der Liga, diesen Trumpf sollten wir mal wieder ausspielen“, findet Ligocki.

In der Hinrunde gewannen die Töpferstädter gegen die Reserve des deutschen Serienmeisters aus Düsseldorf überraschend glatt mit 9:4 – und das obwohl an den beiden oberen Tischen eine 0:4-Bilanz stand. „Sollten wir diesmal an den Brettern eins und zwei einen Punkt mitnehmen, sieht es gut für uns aus“, prognostizieren die Arminen, die sich noch ein paar Gedanken um die endgültige Aufstellung machen müssen.

Kirill Shurapov kommt wieder aus Weißrussland – auch, um die Zweitvertretung im Verbandsliga-Abstiegskampf zu verstärken. Für die Reserve um Teamsprecher Timo Scheipers geht es gleich zwei Mal an die Tische. Am Freitagabend ist ein Sieg bei Schlusslicht Union Lüdinghausen II fest eingeplant, am Sonntag kommt mit der DJK BW Greven der direkte Tabellennachbar in die Weilauthalle (Beginn: 11 Uhr). Gelingt es den Töpferstädtern, die volle Ausbeute zu holen, ist de Rettung ganz nahe.