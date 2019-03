„Das ist der Hammer“, freute sich Trainer Heinz Ahlers während seine Spieler völlig aus dem Häuschen um ihn herumsprangen und ihren 31:30 (10:13)-Erfolg über Sparta Münster feierten, als hätten sie gerade die Meisterschaft gewonnen. So geschehen am Samstagabend in Ochtrup, wo die Bezirksliga Handballer des SC Arminia ihr Trainerteam durch ein Wechselbad der Gefühle schickten.

Die Hausherren erwischten einen guten Start und gingen mit 2:1 in Führung. „Anstatt unser Spiel dann routiniert durchzuziehen, folgte plötzlich ein Fehler dem nächsten – ganz zu schweigen von den vergebenen Torwürfen und Siebenmetern. Es passte einfach nichts mehr zusammen“, musste Ahlers mit ansehen, wie seine Mannschaft plötzlich einem 7:11-Rückstand hinterherlief.

Doch die Töpferstädter steckten nicht auf, hatten per Strafwurf durch Thorben Steenweg gerade auf 10:13 verkürzt, als Max Oelerich nach einem Foul eine Zeitstrafe erhielt. Steenweg und Lehmann reklamierten bei den Unparteiischen und konnten Oelerich direkt auf die Bank folgen. Da waren es nur noch drei Feldspieler, für die es bis zur Halbzeit aufopferungsvoll weitere Gegentreffer zu verhindern galt.

Nach einer deutlichen Ansprache von Ahlers kamen die Ochtruper wie ausgewechselt aus der Kabine. Mussten sie in Unterzahl zunächst noch zwei weitere Gegentreffer zum 10:15 hinnehmen, so folgte bis zur 39. Minute eine Aufholjagd, die sich sehen lassen konnte. Durch Treffer von Christian Woltering (3), Thorben Steenweg und Lars Oelerich, Gerrit Thiemann (2) sowie guten Paraden von Lars Wierling lagen die Ochtruper mit 17:16 in Front und bauten ihren Vorsprung sogar auf 22:18 aus.

„Sparta, Sparta“, feuerten die mitgereisten Münsteraner Fans ihre Sieben an, der es tatsächlich gelang, durch Silas Menke den Ausgleich zum 30:30 zu markieren. 13 Sekunden waren noch zu spielen. Die Halle kochte, als Tom Noori beim letzten Konter durch Peter Onnebrink rüde zu Fall gebracht wurde, was eine Rote Karte für den Spartaner zur Folge hatte. Den fälligen Strafwurf verwandelte Thorben Steenweg zum 31:30-Endstand. „Ein glücklicher, aber aufgrund der zweiten Halbzeit ein nicht unverdienter Sieg“, betonte Ahlers.

Tore: Steenweg (11), C. Woltering, Thiemann (beide 5), R. Woltering (4), M. Oelerich, Wahlen (beide 2), Noori und L. Oelerich (beide 1).