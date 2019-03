„Das ist eine gut lösbare Aufgabe und wird eine klare Angelegenheit“, ist sich Damir Bradara sicher. Der Trainer der Bezirksliga-Basketballer des SC Arminia Ochtrup erwartet mit seiner Mannschaft Schlusslicht UBC Münster IV. Der SCA hat nach zwei Siegen in Folge vor, den dritten nachzulegen. In der Vorwoche musste ein Quintett die gesamte Spieldauer auf dem Parkett stehen. Dahingehend verbessert sich die Lage beim Tabellenvierten.

Sebastian Schiemenz ist wieder mit von der Partie, Jens Leusder wird den Zustand seines Knöchels unter Belastung beim Abschlusstraining prüfen. Unabhängig von der Anzahl der Spieler im Kader seien die Münsteraner zu bezwingen. In 18 Spieltagen sammelten sie erst einen Zähler. Das liege vor allem daran, dass der Kader in der Breite qualitativ abfalle, so Bradara. Beginn ist am Samstag um 18 Uhr in der Dreifachhalle am Schulzentrum.