Freude in Langenhorst: Alexander Holtmann ist zurück

Ochtrup -

Das jüngste 0:4 in Borghorst hat die SpVgg Langenhorst/Welbergen ordentlich durchgeschüttelt. Doch die Eindrücke der Trainingswoche stimmen Trainer Thomas Fraundörfer positiv, gegen Eintracht Rheine II zurück in die Erfolgsspur zu gelangen. Dabei gibt es in der Abwehr einen Wechsel.