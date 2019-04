Keine Punkte gab es am Sonntag für die Ochtruper Bezirksliga-Handballer. Beim TV Kattenvenne kassierte der SC Arminia eine 24:30-Niederlage.

Gegen den heimstarken TVK hielten die Töpferstädter das Spiel in den ersten 30 Minuten offen. Mal führte die eine, mal führte die andere Mannschaft. Insofern konnte sich Trainer Heinz Ahlers mit dem 15:15-Pausenstand durchaus anfreunden.

Weitaus weniger einverstanden war der Übungsleiter mit der Schwächephase, die sich seine Truppe Mitte des zweiten Abschnitts leistete. In dieser Phase wurde vorne zu hektisch abgeschlossen, was zu allem Überfluss auch noch direkte Gegentreffer zur Folge hatte. „Da traten unsere alten Schwächen wieder zutage“, ärgerte sich Ahlers. Dass mit Christian Woltering und ­Alexander Wahlen zwei gute Verteidiger fehlten, war nicht aufzufangen.

So zogen die Hausherren auf 24:20 (Nils Alke, 47.) und auf 28:22 (Alke, 54.) davon. Zwar wehrte sich der SCA tapfer, doch das reichte nicht, um noch zum Zählbarem zu kommen. Daher mussten sich Ahlers und Co. in die zehnte Saisonniederlage fügen.

Am Samstag steht für die Ochtruper in eigener Halle das Kreispokalfinale gegen den frischgebackenen Landesliga-Aufsieger Neuenkirchen auf dem Plan.

Tore: M. Oelerich (9), Thiemann (5), Noori (4), Steenweg (2), L. Oelerich, Büter, Feldmann und Pohl (je 1).